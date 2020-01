Impeachment Trump, l’accusa: “E’ un dittatore” (Di sabato 25 gennaio 2020) Impeachment Trump al Senato, L’accusa: “Rimuovere il presidente per garantire l’integrità delle prossime elezioni”. WASHINGTON (STATI UNITI) – E’ iniziata la lettura degli articoli per l’Impeachment di Trump al Senato. Si tratta di un primo passaggio per la comunicazione dei capi di accusa che danno il via alla fase processuale del giuramento. Il dibattito in aula è atteso per martedì 21 gennaio 2020 con l’illustrazione del caso. A giudicare, come sempre, saranno i senatori che hanno giurato di essere imparziali. Nancy Pelosi: “Questo Impeachment durerà per sempre” La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato i nomi dei membri del Congresso che dovranno condurre il processo nei confronti del presidente americano. Tra questi ci sono anche Adam Schiff e Jerry Nadler, che in passato hanno guidato le indagini ... newsmondo

