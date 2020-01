Il cantante mascherato e il giallo su Leone: tre VIP in studio e il tocco all’italiana dello show non piace al pubblico (Di sabato 25 gennaio 2020) Era davvero necessario portare ieri in studio tre VIP per parlare dell’identità di Leone? Una mossa quella di Milly Carlucci, che il pubblico a casa non ha molto gradito. Ed effettivamente al momento sembra essere servita solo a una cosa: far durare di più la puntata de Il cantante mascherato in onda ieri 24 gennaio 2020, che si è conclusa senza il secondo svelamento. IL cantante mascherato SEMIFINALE: IL giallo DI Leone Questa trovata tutta italiana di portare in studio i tre vip che secondo i giudici si nascondono sotto la maschera di Leone non è stata interessante per diversi aspetti. In primo luogo perchè non ha dimostrato nulla, per cui non ha aiutato nel gioco. Chiaramente Al Bano, Max Giusti e Pappalardo hanno negato di essere il Leone e poi se ne sono andati molto prima dell’esibizione di Leone, per cui uno di loro potrebbe essere tranquillamente il ... ultimenotizieflash

geppy2911 : Cantante mascherato.Emanuela Aureli è il Pavone! MILLY CARLUCCI CADE NEL... - cookie40916 : @marcoliorni @G_Mariotto La giuria conosce perfettamente chi c'é dietro il cantante mascherato,lo confermano i comm… - dddtriple1 : Il cantante mascherato da pavone chi altri poteva essere...???? -