Foggia, l'uomo che uccise il carabiniere Di Gennaro è accusato pure di spaccio (Di sabato 25 gennaio 2020) Emanuela Carucci Si tratta di Giuseppe Papantuono, accusato dell'omicidio di Di Gennaro e del tentato omicidio di Casertano. Ora è anche accusato di spaccio di cocaina. Il fatto accadde in provincia, a Cagnano Varano Una nuova accusa pende su Giuseppe Papantuono, già imputato per l'omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e del tentato omicidio nei confronti di Pasquale Casertano. Papantuono ora è anche accusato di spaccio di cocaina. Giovedì scorso i carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, un Comune in provincia di Foggia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia, nei confronti diPapantuono, 66enne pregiudicato di Cagnano Varano, sempre nel Foggiano. Il provvedimento restrittivo è stato notificato presso il carcere di Foggia dove il 66enne è detenuto dal 13 aprile dello ... ilgiornale

FoggiaCittaAper : #22gennaio #puglia #foggia Se non mi porti la droga, picchio le nostre figlie: la denuncia di un uomo - SanSeveroNews : Una foto intima usata per ricattare e minacciare, per costringere la donna che vuole lasciarlo a rimanere con lui.… -