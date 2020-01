Amici 19 pronto per il serale | Animi tesi e Maria De Filippi furiosa (Di sabato 25 gennaio 2020) Uno speciale di Amici 19 davvero di fuoco oggi, con due eliminazioni improvvise, Animi tesi e il via alla corsa per il serale. Ecco cosa è accaduto. Oggi è andato in onda lo speciale del sabato di Amici 19 e il pubblico è letteralmente rimasto senza parole. Ci sono stati dei momenti ricchi di tensione, … L'articolo Amici 19 pronto per il serale Animi tesi e Maria De Filippi furiosa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : Buonanotte Amici, e sappiate che sono pronto a tutto pur di riportare a casa questi bimbi, di #Bibbiano e non solo,… - matteosalvinimi : GRAZIE Calabria, le vostre indimenticabili piazze rimarranno nella Storia. Io sono carico più che mai, pronto a man… - lifeismagichp : RT @sabrinalopopolo: Javier io ti sento già pronto ad avere un'altra bella crisi VAI LOCO CUBANOOOO #Amici19 #amici -