Virus cinese ufficialmente arrivato in Europa: due casi confermati dal Governo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due casi di coronaVirus cinese in Francia, l’annuncio è arrivato dal Governo a conferma del fatto che anche in Europa i rischi di contagio sono concreti Il coronaVirus cinese preoccupa anche l’Europa. E la paura non fa che crescere ora dopo ora: nel pomeriggio del 24 gennaio il Governo francese ha infatti confermato due casi … L'articolo Virus cinese ufficialmente arrivato in Europa: due casi confermati dal Governo NewNotizie.it. newnotizie

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese, stanno bene i 202 passeggeri arrivati a Fiumicino provenienti da #Wuhan #coronavirus #ANSA -