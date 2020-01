Virus Cina: l’incubo nei video di uno studente italiano bloccato a Wuhan (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel cuore di Wuhan, città focolaio dell’epidemia da CoronaVirus che fa tremare il mondo, c’è anche uno studente italiano bloccato in Cina a causa dell’emergenza, che ha documentato la situazione ‘spettrale’ nella megalopoli. 11 milioni e mezzo di abitanti e strade completamente deserte, negozi presi d’assalto per fare rifornimento di cibo e restare chiusi in casa per evitare il contagio. “Non so quando tornerò“. Wuhan “città spettrale”: i video “Desert in Wuhan“: recita così la didascalia inserita da Lorenzo Di Berardino italiano a corredo di uno dei video che documentano la situazione nel cuore dell’incubo, dentro la città epicentro dell’epidemia del nuovo CoronaVirus. Una città da 11.5 MLN di abitanti totalmente deserta in una zona generalmente molto affollata in quanto piena di uffici e negozi. #Wuhan #coronaVirus #ChinaVirus #Pneumonia pic.twitter.com/dKzCEr3XgK— ... thesocialpost

