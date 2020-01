Usa, violenta esplosione a Houston (VIDEO) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Texas, violenta esplosione a Houston. L’incidente sarebbe avvenuto in un edificio industriale. Secondo i media sarebbe stato causato da una fuga di gas. Una violenta esplosione ha scosso Houston, in Texas. Stando alle prime informazioni raccolte, la detonazione sarebbe avvenuta in un edificio industriale. Fonte foto: https://twitter.com/ Texas, esplosione a Houston (VIDEO) L’esplosione è avvenuta intorno alle 4.30 (locali) ed è stata avvertita distintamente in gran parte della città. La detonazione sarebbe avvenuta in un impianto industriale e avrebbe danneggiato anche alcune abitazioni nel raggio di diversi metri. Di seguito un breve VIDEO caricato sui social che mostra il momento dell’esplosione WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5— BNO ... newsmondo

