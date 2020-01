Serie A | le pagelle di Brescia-Milan | ancora Rebic! Donnarumma super

Serie A - pagelle Juventus-Parma : la settima arte di Cristiano Ronaldo : Il portoghese trascina i bianconeri: la sblocca nel primo tempo, poi la decide nella ripresa dopo il pareggio di Cornelius. De Ligt decisivo nel finale.

LIVE Juventus-Parma 2-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo con una doppietta firma la vittoria dei bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights Juventus-Parma LA CRONACA DELLA PARTITA 22.52 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! 22.50 Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 7; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21′ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 5, Matuidi 5; Ramsey 6 (59′ Higuain 6); Dybala 6.5 (80′ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 8. All. Sarri 7. PARMA (4-3-3): Sepe 5; ...

Serie A - le pagelle di Genoa-Roma : Under la sblocca - Dzeko la chiude : I giallorossi sorridono nella prima giornata del girone di ritorno: doppio vantaggio nel primo tempo, Pandev accorcia le distanze. Pau Lopez salva Fonseca, altro ko per Nicola.

Serie A - pagelle di Lecce-Inter : Petriccione che lavoro! Lukaku male : Un'Inter poco brillante sbatte su un Lecce organizzato. Al Via del Mare finisce 1-1 con i gol di Bastoni e Mancosu. Ora la Juve può allungare a +4.

LIVE Lecce-Inter 1-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Mancosu risponde a Bastoni - pareggio per i nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights GOL Lecce-Inter 1-1 17.07 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: LECCE (3-5-2): Gabriel 7; Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Dell’Orco 6; Donati 6, Deiola 5.5, Petriccione 7, Mancosu 7.5 (83′ Meccariello 6), Rispoli 6 (76′ Falco 5.5); Lapadula 5.5 (62′ Majer 6.5), Babacar 6. All. LIVErani 7. INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6 ...

Serie A - le pagelle di Milan-Udinese : doppio Rebic - super Theo : Il croato ha spaccato la partita in due con il suo ingresso: doppietta da urlo. Lo spagnolo ha segnato di nuovo. Benissimo anche Castillejo e Stryger Larsen.

LIVE Milan-Udinese 3-2 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Rebic la decide all’ultimo secondo! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO Milan-Udinese 3-2: I GOL DELLA PARTITA 14:32 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE su OA Sport! Pagelle: MILAN (4-4-2): Donnarumma 6; Conti 6.5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Theo Hernandez 7.5; Castillejo 7 (Krunic 6), Kessié 6, Bennacer 5.5, Bonaventura 5.5 (46' Rebic 8); Ibrahimovic 6, Leao 6.5. All. Pioli 6.5. UDINESE (5-3-2): Musso 6; Stryger Larsen 7, Becao 6, Troost-Ekong ...

Serie A - le pagelle di Napoli-Fiorentina : Castrovilli è dominante : Il Napoli non esce dalla crisi e incassa la quarta sconfitta nella gestione Gattuso. La Fiorentina vince con i gol di Chiesa e Vlahovic e azzurri agganciati in classifica.

Serie A - pagelle Lazio-Sampdoria : solito Immobile - male i blucerchiati : L'attaccante della Nazionale propizia il vantaggio di Caicedo e firma una tripletta. Nell'undici di Ranieri fioccano le insufficienze: Colley e Chabot i maggiori colpevoli del KO.

Serie A - le pagelle di Roma-Juventus : Dybala bene - Veretout ingenuo : La Juve batte la Roma e torna in testa alla classifica laureandosi campione d'inverno. Decidono i gol di Demiral e Ronaldo. Infortuni per Zaniolo e per il difensore turco.

Juventus campione d’inverno. Le pagelle dell’andata della Serie A : The post Juventus campione d’inverno. Le pagelle dell’andata della Serie A appeared first on Panorama.

Serie A - le pagelle di Inter-Atalanta : Gosens una furia - Handa un muro : Finisce 1-1 a San Siro. Meglio l'Inter nella prima parte e avanti con Lautaro. Nella ripresa la Dea gioca meglio, pareggia con Gosens e nel finale Handanovic para un rigore a Muriel.

LIVE Inter-Atalanta 1-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : prima Lautaro - poi Gosens. Il dominio della Dea non basta : Handanovic salvifico su rigore. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 94′ Finisce qui: un grande match, si conclude 1-1. Inter a quota 46, a +1 sulla Juventus in vetta. 91′ BORJA VALERO! Grande giocata dello spagnolo su sponda di Lukaku: sinistro a lato. 90′ Fuori Gosens, dentro Castagne: sono 4 i minuti di recupero. 90′ Ammonito Gosens: match molto teso. 89′ Rigore parato dallo specialista sloveno: destro angolato ma ...

Serie A - le pagelle di Cagliari-Milan : Ibrahimovic iz back - bene Leao : I rossoneri tornano alla vittoria grazie alle reti del portoghese e dello svedese, arrivate entrambe nella ripresa.