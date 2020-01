Scontro tir-moto: morto centauro sul Grande Raccordo Anulare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – Nel Lazio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si registrano code in carreggiata interna, in corrispondenza del km 39.4 (svincolo Tuscolana), a causa di un incidente che ha coinvolto una moto e un mezzo pesante. Nell’impatto il motociclista e’ deceduto. Sul posto Forze dell’Ordine, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilita’. Lo scrive in una nota Anas. L'articolo Scontro tir-moto: morto centauro sul Grande Raccordo Anulare proviene da RomaDailyNews. romadailynews

