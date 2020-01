Powerchair Football: a Cisterna di Latina una amichevole per promuovere sport e atleti con disabilità (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Perché anche noi non possiamo giocare a calcio come tanti altri nostri coetanei? Perché la nostra malattia ci deve impedire di correre dietro ad un pallone, passarlo ai compagni e fare goal per vincere una partita?”. Partendo da queste domande Anita Pallara, ragazza con Atrofia muscolare spinale e giocatrice di una squadra pugliese, con la collaborazione della sua associazione Famiglie SMA si batte per diffondere a livello nazionale il Powerchair Football. “Amo il calcio, guardo tantissime partite alla tv e ho sempre sognato di giocarci anch’io sulla mia carrozzina” dice a ilfattoquotidiano.it Anita. Il Powerchair Football è rivolto a persone con disabilità motoria, senza vincolo di età e distinzioni di genere e tipo di patologia. Per far conoscere maggiormente il calcio in carrozzina elettrica il 25 gennaio a Cisterna di Latina verrà organizzata una amichevole di promozione. Per chi ... ilfattoquotidiano

