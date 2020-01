Oggi si vota per il Quirinale | L' Espresso in edicola da domenica 26 gennaio

Oggi si vota - la copertina dell'Espresso in edicola da domenica 26 gennaio :

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio : In vista delle urne - il leghista dà ordine ai suoi di votare sì alla richiesta dei giudici di Catania Oggi in Senato : Senato Salvini, ennesima capriola a uso urne: “Processatemi” Caso Gregoretti – Il leghista cambia ancora idea e ordina ai suoi di votare in giunta oggi contro l’immunità che il centrodestra voleva concedergli di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Via Craxi. “(Il sindaco di Hammamet, ndr) ha onorato il ricordo di Bettino a cui… la città ha intitolato una brutta strada, una bretella di scorrimento” ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora Oggi : a 18 anni si potrà votare per il Senato - 16 gennaio - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Los Angeles, aereo con problemi tecnici scarica carburante su città: 60 feriti.

Voto di scambio ad Apricena (FOggia) - 20 o 50 euro per votare i candidati alle elezioni comunali : 18 indagati : Secondo le indagini della guardia di finanza, diversi cittadini avrebbero offerto il proprio Voto e quello dei loro familiari in cambio di denaro

Legge elettorale - i numeri di Camera e Senato se si votasse Oggi con il Germanicum : ai sovranisti per governare serve Forza Italia : Il centrodestra avrebbe una maggioranza schiacciante, doppiando i seggi in mano al centrosinistra e quasi triplicando quelli del M5s alla Camera. Ma Lega e Fratelli d’Italia, per governare stabilmente, avrebbero comunque bisogno dell’appoggio di Forza Italia, ancora determinante al contrario di Italia Viva che invece raccoglierebbe appena 6 seggi in tutto il Parlamento. È lo scenario degli equilibri di Forza a Montecitorio e a ...

Legge elettorale - come sarebbe il Parlamento se si votasse Oggi con il Germanicum : La composizione del Parlamento se si votasse con il Germanicum Da qualche giorno in Italia è iniziato un nuovo dibattito sulla possibile riforma della Legge elettorale, che secondo la proposta di Legge presentata il 9 gennaio alla Camera potrebbe essere il Germanicum: se venisse approvato, tutti i seggi del Parlamento verrebbero assegnati con il sistema proporzionale, mentre non ci sarebbero più deputati e senatori eletti in collegi ...

Sondaggi : se si votasse Oggi Calabria a destra - in bilico l’Emilia Romagna : Elezioni Calabria ed Emilia Romagna: Da domani scatterà per legge il “silenziatore”, bisognerà aspettare due settimane per conoscere chi riuscirà a prevalere. Un’unica certezza. se si votasse oggi la Lega di Salvini sarebbe il primo partito in Italia. E poi una serie di numeri scaturiti dai Sondaggi che vanno a delineare il quadro delle preferenze […] L'articolo Sondaggi: se si votasse oggi Calabria a destra, in bilico ...

NBA - All Star Game 2020 : si aprono Oggi le votazioni : Sarà uno show, come di consueto lo è stato tutti gli anni. Nel giorno di Natale, nel quale l’NBA la fa da padrone, sono state ufficialmente aperte le votazioni per l’All-Star Game 2020. A sfidarsi, il prossimo 16 febbraio, saranno le compagini guidate da LeBron James e Giannis Antetokoumpo. Chiunque può effettuare la votazione, sarà molto semplice: attraverso NBA.com/vote, l’App ufficiale e Google, digitando il nome del giocatore che ...

Oggi si vota per l’impeachment contro Trump : La Camera, controllata dai Democratici, deciderà se mettere il presidente in stato d'accusa: se ci saranno i voti, ed è quasi certo, al Senato inizierà il processo vero e proprio

“La sinistra in Italia è morta - Oggi meglio votare subito” : Bertinotti a TPI : Intervista del direttore di TPI Giulio Gambino a Bertinotti, all’indomani della storica sconfitta del Labour di Jeremy Corbyn nel Regno Unito. Nella casa di Fausto Bertinotti a Roma c’è l’arancione ovunque. I divani, le tende, i mobili. Persino la porta di casa è arancione. Un’atmosfera armonica e gioviale tutta il contrario del sentimento che traspira da sinistra oggi in Italia. L’opposto di una società ...

Il cuore o il voto utile? I dilemmi elettorali degli inglesi che Oggi votano : Londra. La strada che porta al mercato di Portobello nel quartiere londinese di Kensington è tappezzata di manifesti elettorali e di cartelli bianchi che indicano il seggio più vicino. I partiti hanno investito molte risorse per conquistare uno dei collegi più incerti della capitale, dove è prevista

MES - Oggi si vota. I Cinque Stelle : “Trovato l’accordo” : oggi si vota sul Mes in Parlamento, dopo settimane di polemiche fra le forze politiche. Le tensioni sembrano diminuire nel governo, e un accordo parrebbe raggiunto: "Voteremo assolutamente compatti. In Parlamento ci sarà una mozione unitaria di tutta la maggioranza che ha lavorato sulla risoluzione per il Consiglio europeo in maniera serena e unitaria, all’opposto di tutta la campagna di stereotipi di possibile crisi europea fatta ...

Oggi si vota in Sri Lanka : Si affronteranno gli eredi delle due più importanti dinastie politiche del paese: il figlio dello storico presidente populista e il fratello del leader autoritario che guidò il paese durante la guerra civile