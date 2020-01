Milleproroghe: Lega, ’emendamento per potenziare porto Gioia Tauro’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – ‘Lo scalo di Gioia Tauro ha potenzialità enormi. Nel 2019, con la Lega al governo, ha iniziato una fase di rilancio con un aumento dei traffici dell’8,4% e la ricollocazione di 371 lavoratori dopo la difficile vertenza dell’acquisizione della società Mct da parte di Msc”. Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex viceministro alle Infrastrutture con deLega ai Porti, oggi in visita al porto di Gioia Tauro.“Purtroppo, è evidente che negli ultimi sei mesi con il Pd alla guida del Mit tutto si è bloccato e l’applicazione della tassa di ancoraggio rischia di penalizzare fortemente uno scalo, che ha come vocazione naturale quella di transhipment. La Lega presenterà un emendamento al Mille proroghe per la riduzione o esenzione del pagamento della tassa su container movimentati”. “Il governo ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Milleproroghe: Lega, 'emendamento per potenziare porto Gioia Tauro'... - luragiuseppe : RT @massimobitonci: Ecco l’emendamento che la #Lega ha presentato al #milleproroghe, per “riattivare” la Flat Tax sulle Partite Iva (regime… - scarpettavenere : RT @massimobitonci: Ecco l’emendamento che la #Lega ha presentato al #milleproroghe, per “riattivare” la Flat Tax sulle Partite Iva (regime… -