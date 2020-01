Marte Mediateca: quattro appuntamenti per celebrare la Giornata della Memoria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Primi appuntamenti con gli eventi collaterali di Sostenibilidee al Marte di Cava dei Tirreni, la nuova esposizione visitabile fino all’8 marzo, organizzata da Marte Live it in collaborazione con INDIRE e Marevivo Onlus, il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Cava de’ Tirreni. Ricca di immagini, didascalie e unità didattiche d’apprendimento, la mostra, che prende spunto dall’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 per disegnare un tracciato verso un futuro migliore e più sostenibile per tutti, è pensata per studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado, con una varietà di materiali e di contenuti che consentono approcci didattici differenziati, da quello più diretto, giocoso e semplice rivolto al bambino a quello più strutturato e ricco di informazioni per i liceali e gli universitari. Come già ... anteprima24

scorzettas80 : Ci vediamo Domenica 26 gennaio alla Mediateca Marte di Cava de' Tirreni!;) -