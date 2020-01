Il puzzle in prima persona The Turing Test è in arrivo su Switch (Di venerdì 24 gennaio 2020) Square Enix ha annunciato che il suo puzzle game in prima persona The Turing Test è in arrivo su Nintendo Switch. Il titolo sarà disponibile dal 7 febbraio ed acquistandolo entro il 21 dello stesso mese avrete diritto ad uno sconto del 10% (prezzo base 19,99 euro).The Turing Test è un puzzle game in prima persona ambientato su Europa, una delle lune di Giove. Segui le avventure di Ava Turing, un ingegnere dell'International Space Agency (ISA) inviata in missione per indagare sulle cause della scomparsa dell'equipaggio di stanza sul satellite.All'arrivo ti attende una serie di puzzle; Test che secondo Tom, l'intelligenza artificiale della stazione, possono essere risolti solo da un essere umano. Questi puzzle sono stati creati dall'equipaggio scomparso, ma a quale scopo? E da cosa si stanno nascondendo?Leggi altro... eurogamer

