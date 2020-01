Il piano di Di Maio per Di Battista e Appendino capi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Luigi Di Maio ha un piano per la sua successione che prevede che lo scettro del comando vada ad Alessandro Di Battista e Chiara Appendino. Lo scrive oggi Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, spiegando che l’ex Capo Politico ora ha voglia di fare il regista: Così ha deciso di dirigere il gioco un po’più da dietro, nel nuovo M5S che nei suoi piani non dovrà più avere un solo capo, un leader massimo, ma una diarchia, con un uomo e una donna. E assieme a loro,una ristretta segreteria politica, “un cordone di protezione” come riassume un altro dimaiano doc. Però si deve partire dal vertice, dai due nomi che il fu leader vorrebbe lassù. E il primo è già uscito ovunque, è quello della sindaca di Torino Chiara Appendino, che però nutre molti dubbi, e lo ha già detto allo stesso Di Maio nell’incontro della scorsa settimana a Palazzo Chigi, in cui il ministro le ha spiegato il suo ... nextquotidiano

loreleca : Il piano del “regista” Di Maio: Di Battista e Appendino capi - IzzoEdo : RT @LaStampa: Il ministro degli Esteri ha visto in due anni i suoi fedelissimi nel Movimento trasformarsi in nemici. - renato_parola : RT @maxwolf63: Di Maio getta la spugna: “Mio compito terminato”. Ma “il governo va avanti” IL SUO COMPITO ERA QUELLO DI TROVARSI UNA POLT… -