Giancarlo Magalli, incidente sulla Cassia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Brutta avventura per Giancarlo Magalli: il 23 gennaio 2020 il noto conduttore televisivo è stato coinvolto in un incidente a Roma, sulla Cassia e ne è uscito miracolosamente illeso. La sua macchina, una Smart nera, invece, è rimasta accartocciata. Ecco la ricostruzione dei fatti fatta dalle forze dell’ordine. Auto accartocciata, tanta paura e molti interrogativi ancora da chiarire. Fortunatamente, però, Giancarlo Magalli è rimasto illeso dopo l’incidente in via Cassia che lo ha visto protagonista a bordo della sua Smart il 23 gennaio del 2020. In conduttore stava guidando la sua macchina quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro il guard rail e tamponando una seconda macchina. Fortunatamente, anche la famiglia che viaggiava ... bigodino

zazoomnews : Incidente per Giancarlo Magalli: macchina distrutta - #Incidente #Giancarlo #Magalli: - ZioAndreaVdM : Il Mastino, non può che essere lui: GIANCARLO MAGALLI. Vi prego, ditemk che è lui. #IlCantanteMascherato - zazoomnews : Giancarlo Magalli grave incidente stradale: ecco come sta il conduttore – VIDEO - #Giancarlo #Magalli #grave… -