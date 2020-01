Basket femminile - Serie A1 2020 : 16^giornata. Big match Ragusa-Schio - Venezia impegnata ad Empoli : Sedicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile che avrà il suo culmine già dall’anticipo del sabato sera. Ci sarà infatti il big match tra Passalacqua Ragusa e Famila Schio. Una sfida che vale il primo posto, perchè le venete sono in vantaggio di due punti nei confronti delle siciliane, che sono state sorprendentemente sconfitte nell’ultimo turno dalla Virtus Bologna. Chi proverà a sfruttare questa super sfida è la Reyer ...

La Nazionale femminile di Basket 3×3 è pronta ad entrare nel vivo della fase di preparazione verso l'appuntamento più importante dell'anno, il Torneo Preolimpico, che si disputerà dal 18 al 22 marzo in India e assegnerà il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra, agli ordini dell'allenatore Andrea Capobianco, si radunerà il prossimo 4 febbraio a Roma e nel weekend compreso tra il 7 e il 9 febbraio

Basket femminile - Eurolega 2020 : Schio spettacolo - sbanca Montpellier ed è seconda nel girone! Venezia eliminata - corre per l’EuroCup : Notte di Eurolega femminile, con l’undicesima giornata per due delle maggiori potenze del Basket italiano degli ultimi anni, con destini diversi. Il Famila Schio compie un’altra impresa, andando a vincere a Montpellier (o meglio a Lattes, appena fuori dall’ottava città più popolosa di Francia), sul campo del BLMA, con uno straordinario ultimo quarto, mentre la Reyer Venezia, pur lottando, deve cedere al Nadezhda di Orenburg ...

Brutte notizie tanto per la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca quanto per la Nazionale italiana Under 20. Alessandra Orsili, play classe 2001 da quest'anno in Toscana, si è infatti lesionata completamente il legamento crociato anteriore destro con conservazione della guaina sinoviale. Lucca, che già deve fare da tempo a meno di Silvia Pastrello (rottura del crociato anche per lei), si ritrova dunque con una buona fetta della linea giovane di

Si è disputato nel weekend il quindicesimo turno del massimo campionato femminile di Basket e il risultato più clamoroso è stato sicuramente il successo della Virtus Bologna sulla prima della classe Ragusa. Un successo di misura per le emiliane, penultime in classifica, dove a mettersi in mostra è stata l'americana Harrison, autrice di 30 punti e 12 rimbalzi, ma da evidenziare anche l'apporto fondamentale di Elisabetta Tassinari, che con 10

Basket femminile - Lucca si riscatta e supera Broni nel posticipo della 15a giornata di Serie A1 : Nel posticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile Lucca si riscatta e supera a domicilio Broni per 76-72. Le toscane reagiscono così a tre sconfitte consecutive e conservano la quinta posizione in classifica a 18 punti, mentre le lombarde incassano il terzo ko di fila e restano ferme a quota 12. Grande equilibrio nel primo quarto, caratterizzato da una Serie di sorpassi e controsorpassi: alla fine sono le ospiti a ...

giornata ad altissimo tasso spettacolare, la quindicesima della Serie A1 femminile 2019-2020. Su tutti i risultati, spicca l'incredibile impresa della Virtus Bologna, che batte Ragusa al supplementare e di fatto riconsegna la testa della classifica solitaria a Schio, rendendo ulteriormente carico di significati il big match di sabato sera per la terza di ritorno. Andiamo a vedere più nel dettaglio tutto il meglio di un turno che ha

Basket femminile : vittoria netta del G.S. Meomartini sul Sorrento : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La partita G.S.Meomartini – Sorrento di sabato 18 gennaio si è chiusa con una netta vittoria delle padrone di casa. Già dal primo quarto la Meomartini iniziava meglio delle avversarie, portandosi sull’8 a 4 prima di allungare sul +12 (18-6) con cui si concludevano i primi 10 minuti. Nel secondo periodo le locali si portavano sul +17 prima che il Sorrento, con un break di 7-13, si riavvicinasse ...

La Fila San Martino di Lupari fa suo l'anticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Le venete consolidano il loro quarto posto, dopo aver sconfitto in trasferta la Limonta Sport Costa Masnaga per 70-62. Le lombarde, invece, restano sempre a quota 8 punti in terzultima posizione. Ottima prestazione da parte di Egle Sulciute, che ha messo a referto 16 punti, ma decisiva per San Martino è stata soprattutto Elena