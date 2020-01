Barbara Alberti: Francesca Cipriani al GF Vip per uno scontro dopo la lite? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barbara Alberti verso uno scontro con Francesca Cipriani: lei entra al GF Vip? Le anticipazioni Tutto può accadere, soprattutto al Grande Fratello Vip. Come sottolineato da Libero, gira voce che gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini vorrebbero far incontrare Francesca Cipriani con Barbara Alberti. Tra l’opinionista di Barbara D’Urso e la straordinaria scrittrice il rapporto sono molto tesi. Anni fa in una trasmissione di Piero Chiambretti, Barbara Alberti ha attaccato duramente Francesca Cipriani definendola come un “monumento alla tettitudine” e una “bellissima prosciutta”. Dichiarazioni che non sono piaciute all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. In quell’occasione, l’Alberti ha rincarato la dose: “Ha fatto molto bene a rifarsi il seno. Onestamente mi sembra che non abbia altro da offrire”. In ... lanostratv

