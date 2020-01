Wolves-Liverpool 1-2, Klopp inarrestabile: Reds quinta squadra imbattuta per 40 gare fila (Di venerdì 24 gennaio 2020) La squadra di Jurgen Klopp ha vinto per 2 a 1 al Molineux Stadium di Wolverhampton grazie alla rete di Roberto Firmino negli ultimi minuti del match e si è portata a +16 dal Manchester City. Jimenez aveva risposto al gol in apertura di Henderson ma i Reds hanno sette vite: sono la quinta squadra nella storia della English Football League a rimanere imbattuta in oltre 40 partite consecutive. fanpage

