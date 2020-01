Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 18:45 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI SULLA PROVINCIALE VIA DI VERMICINO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ... romadailynews

