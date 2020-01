Trono Over, volano scarpe in studio: una dama rischia di cadere (Di giovedì 23 gennaio 2020) Secondo le anticipazioni del Trono Over, volano scarpe nello studio di Uomini e Donne e una dama rischia di cadere e farsi male sul serio: di chi si tratta. Trono Over, Barbara De Santi lancia una scarpa Il Trono Over di Uomini e Donne batte in preferenze la versione classica del programma ed in parte è merito dei personaggi, in grado di mettere in scena siparietti che piacciono al pubblico. Secondo le ultime anticipazioni, una dama del programma avrebbe lanciato una scarpa contro un cavaliere. La dama in questione è Barbara De Santi, che avrebbe perso la testa innervosita dalle parole di uno degli uomini del parterre maschile. E se in molti pensano che il cavaliere in questione sia Armando, si sbagliano! L’uomo, infatti, si trova al momento al centro delle accuse e il suo rapporto con Barbara è sempre stato conflittuale, ma non è lui a farle perdere la pazienza, ma Marcello, che ... velvetgossip

