Terremoto di magnitudo 6.0 al largo delle coste statunitensi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fortissima scossa di Terremoto al largo delle coste statunitensi: il sisma di magnitudo pari a 6.0 gradi sulla scala Richter ha colpito Andreanof Islands. Erano le 6:53 del 23 gennaio 2020 quando la popolazione ha distintamente avvertito il movimento. Le coordinate stimate dai sistemi della sala Ingv a Roma sono (lat, lon) 51.91, -177.73, mentre la profondità è stimata a 10 chilometri. Terremoto ad Andreanof Islands (Usa) I sistemi di rilevazione dell’Ingv hanno segnalato una fortissima scossa di Terremoto al largo delle coste statunitensi: il sisma ha colpito Andreanof Islands. Una scossa molto forte, di magnitudo pari a 6.0 sulla scala Richter, distintamente avvertita dalla popolazione. Erano le 19:53 ora locale (ore 6:53 in Italia) del 23 gennaio 2020 quando la fortissima scossa ha spaventato la popolazione. Per il momento non si segnalano danni a cose o persone. DATI ... notizie

fanpage : Fortissima scossa di #terremoto in #Turchia - DPCgov : #15gennaio 1968, il terremoto del #Belice. Nella notte un sisma di magnitudo 6.5 colpì la Sicilia orientale tra le… - ArpaPiemonte : Terremoto di magnitudo 3.0 ML a 11.7 km di profondità rilevato alle ore 6:22 del 19 gennaio 2020. Epicentro a 0.8 k… -