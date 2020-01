Randagi salvano una neonata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono circa le quattro del mattino quando le telecamere del paese, siamo in India, riprendono la scena. Una donna, a bordo di un motorino lancia una busta nella fognatura aperta. Fin qui nulla di così eclatante, si tratterebbe solo di maleducazione e inciviltà, ma è ciò che si scoprirà all’interno di quel sacchetto a fare la differenza. Tre o quattro cani Randagi si avvicinano, iniziano a tirare con i denti quella busta. Riescono a portarla al lato della strada, lo rompono e questo sarà il momento decisivo. All’interno una neonata, poche ore di vita e già aveva avuto il peggio. I cani iniziano a leccarla, lei piange, con le poche forze che erano rimaste, sono circa le sei del mattino, quando i primi passanti sentono quel pianto. Si avvicinano e trovano la bimba accudita dai cani che, ... bigodino

