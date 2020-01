Per un pugno di like, se ai social network non piace il dissenso (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Per un pugno di like”, dettaglio della copertina (illustrazione: Stefano Maria Girardi) Qual è la vera storia del Mi piace? In che genere di ecosistema ci ha catapultato la dittatura dell’ottimismo del like, per cui non esiste una formula di reazione speculare e contraria? La risposta nel libro Per un pugno di like (120 pagine, 16 euro) scritto dal giornalista e collaboratore di Wired Simone Cosimi, pubblicato da Città Nuova e in uscita dal 23 gennaio. Di seguito ne trovate un estratto. I social network ci hanno traghettato all’interno di un mondo in cui il passato si è accorciato. Su Facebook e compagnia viviamo cioè in un ambiente in cui ciò che ci siamo lasciati alle spalle sembra irrimediabilmente compresso mentre, per converso, la nostra stessa presenza su quegli ambienti digitali appare più lunga di quanto in effetti non sia. Il social di Mark Zuckerberg, per ... wired

