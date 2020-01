Nino Frassica rompe il silenzio su Don Matteo: “Mi devono cacciare!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Don Matteo anticipazioni, Nino Frassica: “Per mandarmi via mi devono cacciare!” Affezionato al ruolo del Maresciallo Cecchini di Don Matteo, Nino Frassica ha rotto il silenzio sulle pagine di Tele Più, parlando della nuova stagione della serie e delle voci su una presunta chiusura. “Don Matteo 12 è l’ultima solo in ordine cronologico. Abbiamo fatto dodici, perchè non dovremmo fare tredici? Per mandarmi via mi devono cacciare!”. Nino Frassica ha ammesso poi che gli ascolti della prime due puntate di Don Matteo 12 sono stati stupefacenti e oltre alle aspettative. L’attore de Il Maresciallo Cecchini ha raccontato che oltre al pubblico affezionato della serie tv si sono aggiunti anche molti giovani. Il successo di ascolti di Don Matteo 12 farebbe ben sperare per il proseguo della fiction di Rai1. Intanto le riprese della serie tv con protagonista ... lanostratv

