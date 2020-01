Napoli, Mario Rui: «Dobbiamo dare continuità anche contro la Juve» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mario Rui ha parlato ai microfoni dI Sky Sport in vista del match contro la Juve in programma domenica sera Il Napoli ha rialzato la testa dopo un periodo nero, battendo la Lazio al San Paolo nei quarti di Coppa Italia. Ora la squadra di Gattuso avrà un altro duro banco di prova. Domenica arriva la Juventus dell’ex Sarri. Queste le parole del terzino Mario Rui a Sky Sport. Juve – «Una partita fatta bene non cancella tutto, bisognerà adesso dare continuità alla gara contro la Lazio, cercando di riproporre le stesse cose domenica contro la Juve». RONALDO – «Ronaldo? È un idolo, una motivazione e una ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che nella gara di domenica». SARRI – «Rivedo Sarri in Gattuso nel modo di giocare dal basso, ci sono tante similitudini, anche se non esistono allenatori uguali. Sono molto contento di poter lavorare con ... calcionews24

