M5S, Pizzarotti a TPI: “Di Maio ce l’ha con Di Battista e ha ragione. Ma il vero nodo è Casaleggio” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pizzarotti: “Le dimissioni di Di Maio? Ce l’ha con Di Battista e ha ragione” Le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico aprono una fase nuova per il M5S. Chi sarà il suo successore? Il Movimento sopravviverà a questa fase di crisi? Il governo rischia di cadere? TPI ne ha parlato con Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Pizzarotti nel 2012 è stato il primo sindaco pentastellato eletto in un capoluogo di provincia. Negli anni successivi il suo rapporto con i Cinque Stelle si è deteriorato, fino al divorzio, consumatosi nell’autunno del 2016. Da allora Pizzarotti guida nel Consiglio comunale il gruppo Effetto Parma e nel 2018 ha fondato il movimento Italia in Comune, schierato nell’ampio fronte del centrosinistra. Sindaco, lei tre anni fa prevedeva che i Cinque Stelle avrebbero finito per essere costretti a fare un congresso. Gli Stati generali ... tpi

