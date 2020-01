LIVE Australian Open 2020 | risultati 23 gennaio in DIRETTA | fantastica Camila Giorgi

LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 6-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : si va al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 15-0 Gran scambio girato da Seppi con il dritto con il quale poi chiude! 0-1 Wawrinka, gran dritto incrociato con cui apre bene il quinto set. 40-0 Comanda da fondo Wawrinka con il dritto e si prende il punto. 30-0 Ace numero 15 di Wawrinka. 15-0 Primo punto vinto da Wawrinka con dritto in rete di Seppi. Mentre comincia, dopo poco più di tre ore, ...

A-40 Spinge ancora Delbonis, Nadal sbaglia di dritto. 40-40 Delbonis si trasforma sulle palle break. Perfetto anche in questo caso, chiude con il dritto verso destra. 40-A Il back di Nadal mette in difficoltà Delbonis, che sbaglia col dritto. 40-40 Ancora bene Delbonis, che riesce con le unghie ad annullare anche la seconda palla break. 30-40 Delbonis sempre preciso sulle palle break, qui chiude con ...

4-3 Seppi, bravo Andreas a tenere questo turno di battuta! Terzo dritto sbagliato di fila da Wawrinka. Vantaggio Seppi, secondo dritto lungo di fila di Wawrinka all'incirca nello stesso punto di pochi secondi fa. 40-40, 6a parità: appena lungo il dritto di Wawrinka. Dieci minuti superati in questo game. Vantaggio Wawrinka, palla break: ...

12.02 BIATHLON – Nicole Gontier si sta allenando a casa in questa settimana dopo un inizio 2020 difficile sia dal punto di vista della condizione che dei risultati. Dopo la tappa di Hochfilzen ha faticato a trovare continuità, soprattutto al poligono, e l'azzurra proverà a riscattarsi nella tappa di Ibu Cup di Arber (Germania) per valutare il suo stato di forma anche in vista del grande ...

GAME NADAL (6-3 2-2) – Lo spagnolo chiude con l'ace esterno. 40-15 Schema servizio-dritto eseguito perfettamente da Nadal. 30-15 Dritto vincente di Nadal che lascia immobile Delbonis. 15-15 Scambio molto lungo, viene premiata la difesa di Delbonis. 15-0 Parte bene Nadal in questo quarto game. GAME DELBONIS (6-3 2-1) – Intelligente prima al corpo di Delbonis, che tiene anche il ...

Vantaggio Wawrinka, ace numero 13. 40-40 Risposta molto fortunata di Seppi che con una risposta complessa finisce per mettere in difficoltà Wawrinka, portandolo a sbagliare in corsa verso la rete. 40-30 Ace centrale di Wawrinka, è il dodicesimo. 30-30 Prima esterna di Wawrinka che Seppi non riesce a controllare di rovescio. 15-30 Dritto incrociato ...

15-0 Impreciso il dritto di Delbonis, non supera la rete. GAME DELBONIS (6-3 0-1) – Delbonis tiene il primo turno di servizio con caparbietà dopo aver annullato ben tre break points. A-40 Lungo il rovescio di Nadal. Quattro punti consecutivi per l'argentino. 40-40 Delbonis si salva ancora con il servizio. 30-40 Ottima prima al centro per Delbonis, annullata anche la seconda palla ...

Un momento di pausa prima del quarto set. 3-6 Set Wawrinka, la prima esterna lo porta ufficialmente avanti nel match. 40-15 Due set point Wawrinka, rovescio incrociato che butta fuori dal campo Seppi e poi chiusura con volée bassa di dritto. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka, non lo carica bene dal centro. 30-0 Prima centrale di Wawrinka. 15-0 ...

40-15 Ora fuori misura anche il dritto per Nadal. 30-15 Impreciso con il rovescio il numero 1 del mondo. 15-15 Pizzica la riga il diritto di Nadal, niente da fare per Delbonis. 15-0 In rete la risposta del maiorchino. GAME NADAL (4-1) – Nessun problema in battuta per Rafa, che sale sul 4-1. 40-0 Si presenta bene a rete Nadal, la volée non è definitiva ma Delbonis sciupa con il dritto. 30-0 ...

40-15 Risposta lunga di Wawrinka. 30-15 Servizio e dritto di Seppi. 15-15 Sbaglia la palla corta Seppi, non supera la rete. 15-0 Buona prima dI Seppi. 2-5 Wawrinka, break confermato. Seppi servirà per restare nel terzo set al cambio di campo. 40-0 Punto spettacolo di Wawrinka, che comanda con il dritto e poi copre perfettamente la rete di ...

40-15 Rovescio lungolinea in rete di Seppi. 30-15 Arriva male in corsa sul dritto Wawrinka, bravo Seppi a giocare il suo di dritto insidioso. 30-0 Ace di Wawrinka. 15-0 Accelerazione di rovescio di Wawrinka. 2-2 Esce il rovescio in back di Wawrinka. 40-15 Servizio, dritto e smash di Seppi. 30-15 Seppi sbaglia anch'egli di rovescio mettendolo ...

IL TABELLONE FEMMINILE DEGLI Australian Open 2020 AGGIORNATO Chiudiamo qui il nostro LIVE e vi invitiamo a seguire il match di Andreas Seppi con Stan Wawrinka. Grazie per averci seguito. Adesso per Giorgi ci sarà una bellissima sfida con la tedesca Angelique Kerber. FINISCE QUI LA PARTITA! Una Camila Giorgi perfetta domina in poco più di un'ora ...

30-40 Set point Wawrinka, non alza la palla con il rovescio. 15-40 Due set point Wawrinka, gran dritto vicino alla riga. 15-30 Sbaglia con il dritto Wawrinka per cercare il lungolinea. 0-30 Comanda lo scambio Wawrinka e chiude a rete con la volée di dritto. Lo svizzero è salito di LIVEllo negli ultimi minuti, l'altoatesino ha invece avuto un ...