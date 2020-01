Juventus, Pjanic mette in guardia i bianconeri: le parole (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pjanic Juventus – Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato durante un evento Adidas a Milano. Il bosniaco mette in guardia la squadra e allo stesso tempo dice la sua sul lavoro della Juve negli ultimi anni. parole secche che non lasciano altre interpretazioni, con il playmaker allenato da Sarri che avverte il gruppo sulle squadre rivali in corsa per lo scudetto. Juventus: Pjanic mette in guardia la squadra Ecco quanto affermato da Pjanic durante l’evento tenutosi a Milano con l’Adidas ai microfoni di calciomercato.com: “Due-tre squadre, dobbiamo stare attenti a tutti, non solo a una squadra. Abbiamo poco vantaggio, il campionato sarà fino alla fine equilibrato. Questa Juve sta facendo cose straordinarie negli ultimi anni, continuare a vincere è una cosa complicata e la gente non lo capisce. Vogliamo comunque entrare nella storia del club”. juvedipendenza

