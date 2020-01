Evitare i pettegolezzi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ogni donna intelligente sa che oltre al gossip, alle voci di corridoio, o alle cose che si dicono su di lei, c’è la sicurezza di chi è e di accettarsi. Se ti senti partecipe di questo ragionamento, condivideremo una serie di suggerimenti incentrati su come impedire loro di parlare male di te. Ed è possibile pensare che non vi sia motivo di inventare o qualificare male le cose per gli altri, ma la realtà è che è impossibile amare tutti. Non importa quanta reputazione impeccabile tu abbia, non manca mai la persona che non è soddisfatta della sua vita e vuole abbattere qualcun altro. Il segreto è che è impossibile impedire agli altri di parlare male di te. Ma almeno i tuoi cari ti conoscono così bene, che sanno perfettamente quando qualcuno mente su di te. Precisamente, i suggerimenti per impedire loro di parlare male di te , sono una serie di azioni che puoi usare nella tua vita ... bigodino

