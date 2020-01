Dimesso da centro oncologico, muore in un incidente: indagata la figlia (Di giovedì 23 gennaio 2020) È morto l’86enne Nicolino Barbolan, originario di Forni Avoltri e residente a Casier in un incidente stradale poco dopo essere stato Dimesso dal Cro di Aviano, un centro oncologico nel Trevisano. La figlia, Beatrice Barbolan, di 54 anni, ha riportato lievi feriti guaribili in 30 giorni, ma adesso è stata indagata per omicidio stradale, insieme ai conducenti delle altre vetture rimaste coinvolte nello schianto. La tragedia è avvenuta Lunedì 19 gennaio sull’A28 tra Sacile e Fontanafredda. L’anziano signore stava facendo rientro a casa dopo essere stato Dimesso dal centro di riferimento oncologico di Aviano Dimesso da centro oncologico muore in un incidente Le autorità stanno cercando di chiarire la precisa dinamica dei fatti, ed il PM Marco Faion, ha iscritto nella lista degli indagati, oltre alla figlia 54enne, anche una 21enne statunitense Chloe Hannah Speights, in ... notizie

