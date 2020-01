Calciomercato, fatta per Eriksen all’Inter: lunedì 27 gennaio visite e firma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Christian Eriksen all'Inter. Le ultime notizie di Calciomercato sulla trattativa raccontano della chiusura dell'operazione con il Tottenham per una somma di 20 milioni (bonus compresi). Il centrocampista danese sarà lunedì prossimo (27 gennaio) a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2024 (stipendio di 10 milioni). fanpage

Eurosport_IT : ?? INTER, FATTA PER ERIKSEN! ?? I nerazzurri pagheranno i 20 milioni richiesti dal Tottenham ??… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è fatta per la cessione di #Lazaro al #Newcastle - DiMarzio : #Bonifazi alla @spalferrara fatta @SkySport #calciomercato -