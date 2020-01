Brescia, investito mentre attraversava sulle strisce pedonali: grave un uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito a Brescia dopo essere stato investito da un'utilitaria attorno alle 18.20 di ieri, mercoledì 22 gennaio, in via Flero. È stato soccorso in codice rosso e trasportato agli Spedali civili. Malore anche per la donna che era al volante del mezzo che ha investito il pedone. Sull'accaduto indaga la polizia locale. fanpage

