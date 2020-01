Berlusconi: “Jole Santelli non me l’ha mai data”, è polemica (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ polemica per le parole sessiste di Berlusconi. Il ‘Cavaliere’ su Jole Santelli: “La conosco da 25 anni ma non me l’ha mai data”. TROPEA (VIBO VALENTIA) – Silvio Berlusconi nella bufera per le sue parole sessiste su Jole Santelli. Durante un comizio il Cavaliere ha ‘apostrofato’ in questo modo la candidata del Centrodestra in Calabria: “E’ una signora che conosco da 25 anni. Non me l’ha mai data, però l’ho avuta con me non solo come parlamentare ma anche come sottosegretario quando ero presidente del Consiglio. Lei ha una capacità straordinaria nell’individuare i problemi e le soluzioni“. Berlusconi nella bufera per le frasi sessiste su Jole Santelli La frase di Silvio Berlusconi, confermata anche a Lamezia Terme, ha provocato una bufera politica con il Pd che attacca: ... newsmondo

