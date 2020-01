Belluno 17enne esce e scompare, l’ultimo messaggio alla mamma: «Sono da un’amica» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Belluno, 17enne esce e scompare: è accaduto domenica scorsa, 19 gennaio 2020, a Sospirolo, un piccolo comune della provincia veneta. Alessia Barbaro, una ragazza di 17 anni aveva detto ai genitori di trovarsi a Resana, nel Trevigiano, dove si sarebbe fermata a casa di un’amica. Ma dopo quella telefonata più il nulla. Il cellulare risulta staccato e la giovane non si sarebbe fatta sentire in alcun modo. Belluno 17enne esce e scompare: «Non ci Sono treni per tornare», aveva detto Nell’ultima telefonata intercorsa con la mamma domenica scorsa, Alessia aveva detto: «Sono da un’amica, non ci Sono treni per tornare. Dormo qui. Ci vediamo domani». Non la prima volta che la 17enne trascorreva la notte fuori casa: recentemente, poi, si sarebbe assentata spesso dalla propria abitazione per fare ritorno la sera. E anche quando non rientrava chiamava sempre i genitori per avvisare. Aveva fatto lo ... urbanpost

