American Assassin film stasera in tv 23 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

American Assassin è il film stasera in tv giovedì 23 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola di genere d'azione/thriller è diretta da Michael Cuesta, mentre sono protagonisti Dylan O'Brien e Michael Keaton.

American Assassin film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2017
GENERE: Azione, Thriller
ANNO: 2017
REGIA: Michael Cuesta
cast: Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins
PAESE: USA
DURATA: 112 Minuti

American Assassin film stasera in tv: trama

Mitch Rapp (Dylan O'Brien) è uno studente universitario e atleta promettente con tutta la spensieratezza della gioventù. Tutto cambia quando la fidanzata viene uccisa durante un terribile

