Vino con anidride carbonica e zucchero spacciato per Doc, Igt o Bio: cinque arresti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per produrre “falso” Vino con marchio Doc, Igt o Bio, non esitavano anche a “miscelarlo” con acqua, zucchero (per aumentare la gradazione alcolica) e anidride carbonica (per renderlo più effervescente). Per questo cinque persone sono state arrestate nel corso di un’operazione dei Carabinieri (con il supporto della Guardia di Finanza) nell’Oltrepò Pavese e in altre regioni. Due gli obblighi di firma disposti dal gip. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Pavia, riguarda un nuovo scandalo sul Vino contraffatto. Secondo la procura gli arrestati avrebbero spacciato per vini pregiati che erano di qualità inferiore, prodotti con uve non certificate come biologiche o addizionati con aromi. Gli investigatori dell’Arma e delle Fiamme gialle hanno eseguito diverse perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. Dall’inchiesta, ... ilfattoquotidiano

