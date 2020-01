Venezia, la confessione choc di un bimbo magrebino: "Mi farò esplodere" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Luca Sablone La rivelazione del ragazzo di 11 anni ha scatenato il panico. I carabinieri stanno indagando dopo la denuncia da parte di una madre Andare in Siria per farsi esplodere in nome di Allah. Questo il piano rivelato da un bambino di origine magrebina ai suoi compagni di classe nel corso dell'intervallo: il piccolo avrebbe dunque confessato agli amici l'intenzione di farsi saltare in aria. Il fatto è avvenuto nel comune di Cavarzere, che conta appena 13mila abitanti in provincia di Venezia: qui è scattato l'allarme dopo la denuncia da parte di una madre. "Andrò in Siria a combattere, dove c’è anche mio zio e mi farò esplodere in nome di Allah". A pronunciare tali parole sarebbe stato un bimbo, non un fantomatico integralista islamico. Il caso è subito esploso sui social, dove una donna ha sollevato la questione: "Apprendo, senza troppo stupore, da mia figlia che ... ilgiornale

