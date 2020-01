Prevenzione suicidi da sovraindebitamento: Io x Benevento attiva sportello di consulenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Associazione Io x Benevento, rende noto che ha attivato presso le proprie sedi un nuovo servizio di assistenza. A partire da martedì, 28 gennaio 2020, sarà attivo lo “sportello di consulenza per l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi delle Legge n. 3/2012”. Lo sportello informativo presso l’Associazione Io x Benevento su appuntamento programmato dalla segreteria, quindi telefonando allo 0824.700529, sarà attivo nei giorni: Martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la sede del rione Libertà – ex edificio scolastico S. Modesto uno a Piazza S. Modesto; Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la sede del rione Pacevecchia in via Guido Dorso, 6. Lo sportello ha la funzione di supportare e dare delucidazioni ai consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati, piccole imprese ... anteprima24

