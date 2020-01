Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus: basta polemiche (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'attrice Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus dalle polemiche subite in questi giorni per le sue affermazioni sulle donne, alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo. "Non sono polemiche - afferma Cucinotta - a Sanremo si polemizza su tutto. Io trovo che Amadeus sia un professionista pazzesco. È vero, noi facciamo un lavoro dove stiamo quasi sempre un passo indietro, è una questione di rispetto verso la persona per evitare di diventare entrambi ingombranti"."Io dico sempre - aggiunge Cucinotta ad askanews - che a casa mia sto un passo indietro per evitare di schiacciare tutti con la mia presenza. A casa sono la moglie di Giulio Violati e la mamma 'pizza' di Giulia (perché faccio sempre la pizza, ndr). Ma questo non mi fa sentire assolutamente meno donna o meno importante. Amadeus, che conosco bene e con cui ho avuto il piacere di lavorare, è una persona talmente educata e ... ilfogliettone

