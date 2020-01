“Mamma, aiuto mi ammazzano”, lo strano ‘suicidio’ di Selene Barbuscia, morta di overdose (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dosi ingenti di stupefacenti iniettate in vena avrebbero causato la morte per suicidio di Selene Barbuscia lo scorso 4 luglio, ma lei, come racconta la madre 'aveva il terrore degli aghi'. Si indaga nuovamente sulla morte della 32enne trovata cadavere a Olbia. "Mi ammazzano" aveva detto a mamma Daniela. fanpage

