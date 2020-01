Limbiate, frontale in Comasina, auto finisce sui binari del tram (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Scontro frontale sulla Comasina e auto sui binari del tram: è successo ieri pomeriggio a Limbiate. Una Fiat Punto condotto da una donna di 62 anni residente a Bovisio Masciago di anni 62, mentre percorreva Corso Milano (la Comasina) in direzione Como, all’altezza di via Toscana si è scontrata frontalmente con una Mercedes che viaggiava in senso opposto condotto da un uomo di 67 anni residente a Milano. In seguito all’incidente i due veicoli ruotavano di 360 gradi e il veicolo Mercedes finiva la propria corsa sulle rotaie del tram. su Il Notiziario. ilnotiziario

