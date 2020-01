IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 gennaio 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 69 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 23 gennaio 2020: Roberta (Federica De Benedittis) ha passato tutta la notte in ospedale accanto a Federico (Alessandro Fella) e adesso torna al PARADISO; intanto il giovane Cattaneo inizia ad apparire spaventato… Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) vedono sfumare il loro sogno di partecipare a Expo 61: la divisa per le hostess non è stata accettata per via di una grave disattenzione di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini)… Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) comunica ad Adelaide che ha in progetto di lasciare Milano… Achille Ravasi (Roberto Alpi) continua la sua corte serrata ad Adelaide… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 23 ... tvsoap

