Come impostare Facebook per proteggersi dai software di riconoscimento facciale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) riconoscimento facciale allo stand di Omron Corp al Ces di Las Vegas 2020 (foto: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images) Un recente rapporto del New York Times ha portato alla luce un archivio di miliardi di immagini pubbliche raccolte sul web e dai social network che alimenta un’applicazione di riconoscimento facciale molto efficace nell’identificare le persone, sollevando un nuovo polverone nel mondo della privacy. Clearview Ai ha raccolto oltre tre miliardi di immagini pubbliche, attingendo anche da social network Come Facebook, e le utilizza per trovare un riscontro facciale nel momento in cui si voglia individuare l’identità di una persona. La società acquisisce e conserva tutti i dati pubblici presenti sul web e, purtroppo, cambiare ora le impostazioni dei propri profili, da pubbliche a private, non aiuterà a eliminare i dati che Clearview ha già acquisito. Però limitare le ... wired

MMarketingIT : Acquisire utenti tramite canali a pagamento è una cosa molto comune nell’industria #mobile. Scopri in questo artico… - wowdinamica : [Webinar] Scopri come impostare una campagna retargeting su Facebook per recuperare i carrelli abbandonati - marialetiziama9 : RT @GiancarloDeRisi: Ho letto come i giudici vorrebbero impostare l'accusa e mi è venuto da ridere. È solo un processo politico, Capitano,… -