Anticipazioni Don Matteo, Nino Frassica: “Non mi sento imprigionato” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Don Matteo 12 Anticipazioni, Nino Frassica sul maresciallo Cecchini: “Non mi sento imprigionato nel ruolo” Continua a riscuotere grande successo in termini di ascolti la dodicesima stagione di Don Matteo, in onda in questo periodo ogni giovedì, in prima visione, su Rai1, a partire dalle 21.25 circa. Un successo il cui merito è, soprattutto, dei volti storici della serie, come Nino Frassica, che fin dalla prima stagione di Don Matteo affianca il protagonista Terence Hill interpretando il ruolo del maresciallo Cecchini. E proprio di tale personaggio Frassica ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TeleSette, dichiarando: Non mi sento imprigionato nel ruolo, soprattutto perchè ho sempre potuto mostrare le mie due facce. C’è quella dell’attore che ha studiato, fa fatto teatro e si muove dentro una recitazione incredibile e quella ... lanostratv

