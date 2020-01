Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso: la reazione di Giovanna (Di martedì 21 gennaio 2020) Giulio Raselli ha lasciato Uomini e Donne insieme a Giulia D’Urso È andata in onda ieri 20 gennaio la scelta di Giulio Raselli al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tanta è stata l’attesa da parte del pubblico e delle corteggiatrici, non vedevano l’ora di scoprire con quale delle due corteggiatrice avrebbe lasciato la trasmissione. Visibilmente agitato ed emozionato, Giulio Raselli si è preso un momento per calmarsi prima di far entrare le corteggiatrici. Poco dopo ha chiesto di far entrare in studio Giovanna Abate, alla ragazza ha detto che nel suo cuore c’è un’altra persona, pensa a Giulia quando si sveglia e quando va a dormire. Dopo aver scoperto di non essere lei la scelta, la Abate è apparsa alquanto delusa e amareggiata. Al tronista ha detto: “Io non so se i tuoi sentimenti sono stati veri, ma i miei ... nonsolo.tv

