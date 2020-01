Striscia la Notizia, inviata e troupe aggrediti: finiscono in Ospedale (Di martedì 21 gennaio 2020) COSENZA – “Non è stata una serata facile. Siamo all’Ospedale di Cosenza perché mentre eravamo in azione per raccontare la presenza di parcheggiatori abusivi che gestiscono i parcheggi davanti allo stadio, è successo quello che non volevamo accadesse. Alcuni di loro si sono avventati sulla troupe. Ci sono stati calci e pugni con attrezzature rotte. Stiamo bene anche se stiamo facendo degli accertamenti e vedrete tutto nella puntata di Striscia la Notizia“. (Continua…) A raccontare l’accaduto è l’inviata calabrese di Striscia la Notizia Erica senza K. Insieme a due operatori si trovavano intorno alle 20,30 nei pressi dello stadio “San Vito Marulla” di Cosenza ieri sera per realizzare un servizio sui parcheggiatori abusivi che si affollano nei pressi della struttura sportiva durante le partite. Sono stati aggrediti a calci e pugni finendo in Ospedale. La prognosi per i due ... howtodofor

