Roma, Raggi battuta sulla nuova discarica: passa la mozione Pd-FdI con i voti di 12 grillini (Di martedì 21 gennaio 2020) La giunta guidata da Virginia Raggi è stata battuta in Consiglio Comunale da una mozione proposta da Pd e FdI contro la discarica di Monte Carnevale, nella Valle Galeria. La mozioni di Fdi è stata votata anche da 12 consiglieri M5S che di fatto hanno sconfessato la decisione della giunta arrivata il 31 dicembre 2019 nell’ambito dell’accordo sui rifiuti con la Regione Lazio. L’atto presentato da FdI, contro il quale si sono espressi contrariamente “solo” tre consiglieri pentastellati (altri tre eletti di maggioranza si sono astenuti) chiedeva di riconsiderare la localizzazione del sito . A favore della mozione del Pd, i cui contenuti erano simili (ritirare la delibera con l’indicazione della discarica) invece hanno votato favorevolmente sei consiglieri di maggioranza, un solo contrario e dieci astenuti 5s. Ficcardi (M5S): Monte Carnevale scelta ... open.online

