Raggi: rubata attrezzatura a ditta ciclabile Tuscolana (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “La ditta incaricata di realizzare alcuni lavori di completamento della ciclabile Tuscolana ha subito il furto dell’attrezzatura di cantiere, necessaria per il montaggio di alcuni cordoli sulla pista. Un episodio che mi lascia senza parole. Un atto vile che rallenta il cantiere, ma ovviamente non lo ferma. Abbiamo subito invitato l’azienda a sporgere denuncia presso le autorita’ competenti.” “I lavori riprenderanno il prima possibile. Sulla pista ciclabile della Tuscolana mancano solo piccoli interventi. Abbiamo completato un percorso di circa 4,4 chilometri che ha dato un nuovo aspetto a una delle arterie commerciali piu’ importanti della citta’ e ha riqualificato l’intera zona. Non sara’ certo questo spregevole episodio a fermarci”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sula sua pagina ... romadailynews

Raggi rubata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Raggi rubata