Pd pronto al dialogo con civici e M5S: “Ma la crisi va formalizzata in Consiglio” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Partito Democratico attende ora la formalizzazione della crisi. Le dichiarazioni con cui il sindaco Clemente Mastella, attraverso facebook, ha paventato le proprie dimissioni, ponendo contestualmente sul tavolo la fine anticipata della consiliatura, non potevano di certo passare inosservate dalle parti di corso Garibaldi. Anzi, più di qualcuno, nelle stanze del quartier generale piddino, ha apprezzato la mossa del sindaco, riconoscendo nelle sue parole “sincerità” e “amarezza” per quanto accaduto. Ma la crisi, adesso, va formalizzata. Ne è convinto il segretario provinciale Carmine Valentino: “E’ una questione di serietà e chiarezza. E’ il Consiglio Comunale la sede istituzionale dove prendere atto dell’assenza della maggioranza e dell’impossibilità di proseguire l’esperienza amministrativa in corso”. “Inoltre – aggiunge Valentino – la crisi non la si può ... anteprima24

